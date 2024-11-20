Ситуация в "Кураховском мешке": военный рассказал о массовом штурме врага

Оккупанты проводили штурмы с помощью бронированной техники и пехоты.

Сегодня, 20 ноября, в так называемом "Кураховском мешке" россияне проводили механизированные штурмы, во время которых было привлечено около 15 единиц техники и несколько взводов пехоты.

Об этом рассказал военный 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

По его словам, вражескую технику уничтожали не только FPV, но и пехота с противотанковыми средствами.

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"Расчет "Джавелин" и "Леопард" также хорошо отработали противотанковые заграждения. Пехоту ребята утилизируют сбросами и FPV", – говорит Бунятов.

В настоящее время в этом направлении враг активен и продолжает работу с помощью боевых бронированных машин с десантом, добавил он.

Ранее аналитик BILD Юлиан Репке рассказал, что россиянам осталось 5,5 км до закрытия котла к югу от Курахово.

Напомним, военный эксперт Денис Попович предупредил, что для Сил обороны существует угроза оцепления на Кураховском направлении.

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