Украинские подразделения будут находиться на Курщине "столько, сколько нам нужно".

Украинская группировка в Курской области РФ никогда не была и сейчас не находится в окружении российской армии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Eurovision News.

"Этот нарратив, что украинцы находятся в окружении на территории Курской области, это только для того, чтобы "смягчить" ситуацию, что мы там, но мы в окружении", – объяснил президент попытки Кремля в очередной раз перевернуть факты с ног на голову.

По его словам, украинские военные будут удерживать позиции на Курщине "столько, сколько нам нужно".

"Мы никогда там не были в окружении. Доказательств этому нет. Напротив, есть доказательства, что мы там не в окружении. И наоборот, за время пребывания в Курской области мы взяли в плен тысячу россиян и обменяли на наших украинских военных. Это и есть правда", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, некоторые политические деятели в США сейчас, к сожалению, находятся под влиянием российских нарративов. В частности, спецпредставитель Дональда Трампа Стив Виткофф. Зеленский заверил, что Украина не будет соглашаться с российскими нарративами, откуда бы они не звучали.

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