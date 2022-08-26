Ситуация в Луганской области: оккупанты усиливают работу ФСБ и платят родителям деньги, чтобы дети ходили в школу

Поддержка Запада сократила разницу в артиллерийском превосходстве врага – линия фронта почти замерла, но для наступления нам необходимо еще.

Проблемы с принудительной мобилизацией набирают обороты. Россия была вынуждена усилить деятельность ФСБ на оккупированных территориях, потому что поддержка войны уменьшается – люди не идут воевать.

Об этом 26 августа сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Поддержка Запада сократила разницу в артиллерийском превосходстве россиян – линия фронта почти замерла. Почти два месяца враг без значительных побед. Так, за минувшую ночь противником совершено четыре обстрела из ствольной артиллерии, восемь раз применялись реактивные системы залпового огня, еще восемь – минометы.

В течение 25 августа возле четырех населенных пунктов россияне нанесли авиаудары. Атаки враг были неоднократно отбиты по четырем направлениям, подчеркнул Гайдай.

Он также добавил, что на оккупированных территориях россияне платят за посещение школы. Правда, эти деньги можно получить только если отправить ребенка в школу до 15 сентября. Позже – обучаешься уже бесплатно, как и во всем мире.

"Россиянам безразлично, вернутся ли люди в родные города позже, потому что знают, что ничего до зимы не отремонтируют и на новый приток людей рассчитывать не стоит. Однако и оставшихся не все желают учиться по программе врага. Но 10 тысяч рублей при отсутствии работы играют свою роль. Эти деньги – многофункциональные. Они еще стимулируют население посетить псевдореферендум, военным – выявить родителей, которых можно мобилизовать. А также не следует забывать, что одиннадцатиклассники вскоре станут призывными", - отметил глава Луганской ОВА.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 184-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

Читайте также: