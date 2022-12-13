Ситуация в Луганской области — тяжелая: оккупанты атакуют в районе Белогоровки

В то же время, украинские войска имеют успех на направлении Сватово-Кременная.

В Луганской области ВСУ отбивают атаки российских оккупантов в районе Белогоровки и успешно продвигаются в направлении Сватового-Кременной.

Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" 13 декабря.

"Ситуация остается стабильно тяжелой и контролируемой нашими Силами обороны. У нас на Белогоровке постоянно Силы обороны отбивают атаки ежедневно и даже круглосуточно, потому что их постоянно обстреливают там из разного вооружения. И постоянно пытаются российские оккупационные войска прорвать там оборону и захватить территорию населенного пункта Белогоровка", – сообщил глава области.

"По поводу направления Сватово-Кременная, там ситуация кардинально отличается. Потому что там успех имеют как раз наши военные", — отметил Гайдай.

Он также рассказал, что захватчики закрыли на въезд и выезд некоторые прифронтовые населенные пункты Луганщины. Противник глушит там связь и Интернет.

По данным главы ОВА, оккупанты массово заселяются в жилье гражданских в селах возле линии фронта. А кое-где россияне полностью выгнали мирных жителей из населенных пунктов.

Напомним, данные на свежей карте боевых действий от британской разведки свидетельствуют, что оккупанты атакуют позиции ВСУ в районе Сватового и Кременной, а также в районе Бахмута на Донетчине.

По оценкам военного эксперта Романа Свитана, российские войска не смогут оборонять север Луганщины и вынуждены будут зимовать на Донбассе в границах до 24 февраля.

По прогнозам Гайдая, к Новому году украинские войска освободят Сватово или Кременную, а всю Луганщину удастся деоккупировать в 2023 году. Но это будет нелегко.

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