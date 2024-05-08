Ситуация в Луганской области: военный рассказал, есть ли угроза наступления РФ

В направлении Кременной враг пытается восстановить свое тактическое положение, но сейчас находится в невыгодной позиции.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил офицер 12-й бригады НГУ "Азов" Богдан Равликовский с позывным "Равлик".

"На данном направлении [район Кременной, – ред.] 12-я бригада специального назначения немного за последние недели улучшила свое тактическое положение. Сейчас занимаемся инженерным оборудованием. Есть минимальные попытки противника восстановить свое тактическое положение, потому что они сейчас в не очень выгодном положении, но мы успешно отбиваем эти атаки", – рассказал военный.

Равликовский добавил, что активные наступательные действия на этом участке фронта, скорее всего, возобновятся после празднования 9 мая в РФ.

"Перемещение вражеских колонн мы отмечаем всегда, но сейчас, я так понял, что немного с техникой у них притихло, потому что Российская Федерация готовится к псевдопараду "победы". Поэтому ожидаем после 10 числа возобновления наступательных действий по нашей линии ответственности", – отметил офицер НГУ.

Напомним, ВСУ восстановили утраченные позиции вблизи Кременной. В то же время оккупанты вытеснили украинских военных с позиций к югу от Дибровы (юго-западнее Кременной).

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