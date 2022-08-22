Ситуация в Луганской области: ВСУ отбили пять массированных атак врага еще на шести направлениях идут бои

Противник не оставляет попыток найти слабые цепи в линии обороны украинских защитников и продолжает обстрелы населенных пунктов.

Об этом 22 августа сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Так, только за минувшую ночь россияне нанесли семь ракетных ударов, 11 раз обстреливали позиции наших военных из ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня, пять раз пытались организовать танковые наступления.

Также в течение 21 августа было отбито пять массированных атак противника, еще по шести направлениям бои продолжаются, подчеркнул Гайдай.

Кроме того, россияне продолжают прибегать к террористическим методам ведения войны, совершая удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры. Только за минувшие сутки авиаудары зафиксированы возле трех населенных пунктов на границе Луганской и Донецкой областей, добавил глава ОВА.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 180-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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