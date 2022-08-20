Ситуация в Мелитополе: мэр сообщил о последствиях атаки ВСУ и подрыве партизанами электроопоры

Во время атаки ВСУ в ночь на 20 августа по одной из военных баз россиян в оккупированном Мелитополе было уничтожено много военной техники и членов личного состава врага.

Кроме того, местные партизаны взорвали одну из электроопор, которую оккупанты установили, чтобы воровать электроэнергию из Запорожской АЭС.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Сегодня утром мы публиковали видео, на котором можно увидеть, что ПВО (оккупантов – ред.) не сработала и точно ликвидирована большая численность как военной техники, так и вражеских сил", – сказал городской голова.

Также читайте Оккупанты на Запорожье пытаются помешать продвижению ВСУ, а на юге ведут наступательный бой

Он также прокомментировал сегодняшний вражеский обстрел жилых районов Мелитополя.

"Сегодня враги намеренно совершили диверсию на территории нашего города и выпустили ракеты со стороны Крыма по гражданским населенным домам жителей города Мелитополя. Жители успели снять, как ракеты летят с юга на север Мелитополя и попадают непосредственно в гражданские дома. Таким образом разрушены 10 домов и ранена одна жительница нашего города, которая доставлена в больницу", – рассказал Федоров.

"Мы множество раз уже говорили, что рашисты прикрываются нашими жителями, как живым щитом. И сегодня они это точно доказали, когда начали стрелять по гражданскому населению", — добавил он.

Мэр Мелитополя также сообщил, что оккупанты пытаются подключить Запорожскую АЭС к российской энергосистеме. Для этого они доставили в Мелитополь большегрузные машины с проводами и бочками с трансформаторным маслом. Однако местные партизаны взорвали одну из электроопор, испортив планы захватчиков.

Напомним, россияне нанесли ракетный удар по жилым домам Мелитополя в районе улиц Украинская и Герцена ночью.

Случилось это после того, как ВСУ попали по очередной военной базе оккупантов в Мелитополе.

Россия готовит масштабную провокацию на Запорожской АЭС: что происходит

Читайте также: