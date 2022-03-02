Ситуация в Николаеве: серьезно ударили по Чернобаевке и в Еланецком направлении

Ситуация в Николаеве: серьезно ударили по Чернобаевке и в Еланецком направлении

Ситуация в регионе – под контролем.

Ночью успешно прошла первая наступательная операция, которую военная администрация Николаевской области назвала "Цыган".

Об этом сообщил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким.

"Серьезно ударили по Чернобаевке и в Еланецком направлении. У нас там коллеги, совместные операции проводим, но орки обиделись: тянут десант, колонна из Снегиревки ушла, пытаются что-то отбивать, пытаются что-то эвакуироваться с медиками. Медиков отпустим, но всех остальных накажем, мы работаем", — отметил Виталий Ким.

Напомним, 1 марта на территорию Николаевской области со стороны Херсонской области прорвалась колонна российской техники, следовавшая в сторону Нового Буга. Приблизительно в 13:30 на территории Баштанского района завязался бой, в результате которого Вооруженные силы Украины и местные жители разбили колонну РФ и захватили часть техники.