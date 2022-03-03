Ситуация в Николаевской области: в Вознесенске оккупанты взорвали мост, терроборона отступила

Враг пытается держаться.

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким рассказал о ситуации в регионе. По его словам, бои точатся в нескольких точках – Снегиревка, Баштанка, все деревни между ними.

Об этом пишет Суспільне.

"Враг еще не пересек Южный Буг, поэтому может там есть и диверсионные группы. Часть, что слева от Южного Буга, она наша, спокойная. Выше Южноукраинска тоже спокойно, только бомбят, но физически техникой они еще не пришли”, - сказал Ким.

“Ситуация в Николаевской области стабильно напряженная. Враг ездит по восточной части области, уничтожает технику. С ними воюем. Утром они вошли в Вознесенск, взорвали мосты, терроборона отступила. Часть оккупантов в Вознесенске в домах, разбежались, сейчас техника — во дворах гражданского населения. Мы не можем по ним стрелять. Дождемся, пока они отойдут, и терроборона выбьет их с позиций”, — сказал он.