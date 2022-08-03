Ситуация в Песках: кто контролирует населенный пункт

Удержали мы Пески или нет, на сегодняшний день до сих пор не выяснено.

В Песках россияне поднакопили силы и огневым валом вынесли украинские войска с позиций. Кто не отступил – тот погиб. По такому принципу воевала армия врага.

Об этом в разговоре с ведущей канала "1+1" Наталией Мосейчук сказал военный эксперт Олег Жданов.

"Удержали мы Пески или нет, на сегодняшний день до сих пор не выяснено. Замечу, что в утренней сводке Генштаба населенного пункта Пески вообще нет. Вчера был. Накануне ситуация была критическая в плане удержания населенного пункта Пески", — сказал Жданов.

Напомним, в Херсоне оккупанты похитили теплоход для переправки через Днепр.

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