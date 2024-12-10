Ситуация в Покровске хуже, чем говорят: враг почти возле города – Стерненко

Согласно свидетельствам военных, непосредственно находящихся на передовой, до командования не доходят отчеты о реальной ситуации на фронте.

В Покровском направлении ситуация продолжает обостряться. По последним данным, враг находится гораздо ближе к городу, чем указано в открытых источниках – не 3 километра, а гораздо меньше.

Об этом сообщил военный блоггер Сергей Стерненко.

Согласно свидетельствам военных, непосредственно находящихся на передовой, возникшие еще летом проблемы остаются нерешенными.

"Ложь в докладах наверх, отправка военных на уже занятые противником позиции с уверением, что они наши, стирание подразделений в контрнаступлениях вместо усиления оборонных рубежей, поощрение командиров, не выполняющих задачи и наказания для тех, кто в сверхтяжелых условиях не допускает развала фронта. Об этом говорят солдаты, но вверх идет информация, что "ситуация тяжелая, но контролируемая", – пишет Стерненко.

Отдельное внимание вызывает ситуация в 32-й отдельной механизированной бригаде, которая несет значительные потери из-за отсутствия надлежащего обеспечения и организации.

Стерненко также добавил, что, несмотря на сложную ситуацию на фронте, командующий ОТУ "Донецк" генерал Луценко, недавно получивший генеральское звание, сегодня получил очередную награду.

Напомним, российские войска якобы намерены окружить и отрезать Покровск, а не атаковать его напрямую, отмечает аналитик Forbes Дэвид Акс.