Ситуация в регионах Украины: под вражеским огнем – 8 областей, есть погибшие и раненые

В частности, в Донецкой области за сутки в результате российских обстрелов погибли 4 гражданских человека, и еще 17 получили ранения.
Российские оккупанты за минувшие сутки, 28 января, продолжали обстреливать Украину. Под вражеским огнем оказались Сумская, Черниговская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Харьковская, Херсонская, Николаевская области.
Об этом говорится в утренней сводке от областных военных администраций.
Черниговщина
Были зафиксированы 3 обстрела в сутки из минометов в Новгород-Северском районе. Обошлось без жертв и разрушений.
Сумщина
Вчера в течение дня враг совершил 13 обстрелов территориальных громад – Белопольской, Глуховской, Зноб-Новгородской, Краснопольской, Шалыгинской, Середино-Будской и Юнаковской. Стреляли из минометов, артиллерии, а также нанесли ракетный удар.
На территории города Середина-Буда в результате ракетного удара повреждены четыре многоквартирных дома, 26 частных домов, местная гостиница, административное здание предприятия, дом молитвы религиозной организации, здание спорткомплекса, три магазина, кафе, детский сад, помещение почты.
В селе Юнаковка (Юнаковская громада) от взрывов частично повреждены крыша и окна в двух частных домах и одно хозяйственное сооружение.
Запорожская область
За минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Орехов, Красное, Степное, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоандреевка, Новоданиловка, Чаривне, Ольговское, Малиновка, Белогорье, Малая Токмачка, Юрковка, Луговское, Темировка, Каменское, Плавни, Малые Щербаки.
Поступили 27 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов. Детали уточняются.
Харьковщина
Россияне из минометов и артиллерии обстреливали районы более 20 населенных пунктов, в том числе Гурьев Казачок, Старица, Охримовка, Глубокое, Казачья Лопань, Варваровка, Купянск, Двуречная, Стрилеча, Волчанск.
В результате обстрела села Красная Заря Богодуховского района почти разрушены два частных дома.
Также вчера из артиллерии захватчики обстреляли село Одноробовка Золочевской громады. Повреждены два дома, линии электропередачи.
В Волчанске в результате вражеских обстрелов повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, здания предприятия, автомобили. Ранения получила женщина 83 лет. В состоянии средней тяжести она была госпитализирована.
В Купянске обстрелами повреждены частные домовладения. Обстрелян пункт технического обслуживания вагонов ЮЖД, поврежден путь и 2 пассажирских вагона.
Луганщина
Подразделения Сил обороны Украины за прошедшие сутки отбили атаки оккупантов в районах Дибровы и Белогоровки.
На Купянском направлении враг обстрелял позиции наших войск вблизи Новоселовского.
На Лиманском направлении россияне обстреляли Макеевку, Червонопоповку и Диброву. Ситуация в области остается сложной.
Донетчина
Ночью шли хаотические, одиночные обстрелы Авдеевки. Информация о пострадавших гражданских уточняется. По линии обороны вокруг города также продолжались единичные обстрелы позиций.
На протяжении суток проходили хаотические обстрелы позиций и окрестностей Торецкой громады из тяжелого вооружения и стрелкового оружия. Повреждены частные дома в Торецке и Нью-Йорке. Из РСЗО обстрелян 9-этажный дом.
Ситуация напряженная, но контролируемая. В районе Озоряновки, Курдюмовки, Шумов и Нью-Йорка проходят постоянные штурмовые действия со стороны оккупантов.
В течение суток россияне совершали массированные артиллерийские обстрелы Курахово, окрестностей города и населенных пунктов общины. Также враги нанесли ракетный удар по с.Константинопольское. Во время артиллерийского обстрела Курахово есть попадание по территории частной и многоэтажной застройки города, на территорию Кураховской городской больницы, кладбища. Всего во время четырех массированных обстрелов Курахово есть прямое попадание в один многоэтажный жилой дом, повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки, ограждения. Повреждены частные автомобили и объекты электроснабжения.
В результате ракетного удара по с.Константинопольское разрушено здание склада под зерновые культуры, повреждены кровли пяти частных жилых домов.
Вчера днем россияне обстреляли жилой квартал Константиновки. Есть погибшие и раненые.
Продолжаются бои вблизи Соледара, Бахмута, Угледара.
В Донецкой области за сутки: 4 погибших, 17 раненых гражданских.
Николаевщина
Враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Очаковской громады, в результате чего повреждены жилые и многоквартирные дома, хозяйственные постройки, административное здание. Пострадавших нет.
Херсонщина
Артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Михайловка, Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Красный Маяк, Одрадокаменка, Понятовка, Республиканец, Казацкое, Тягинка, Камышаны и Херсон.
В селе Благодатное местные жители обнаружили в поле раненого человека. Как выяснилось, мужчина подорвался на российской мине. Пострадавший находится в состоянии средней тяжести, медики оказывают ему необходимую помощь.
За сутки из-за агрессии РФ ранен один человек.
Из освобожденной Херсонщины эвакуировали 80 человек, из них 10 детей и 1 человека с ограниченными возможностями.
Напомним, что за прошедшие сутки ВСУ отбили атаки врага возле Бахмута и Угледара. Россияне обороняются по нескольким направлениям. Также сообщалось, что украинские военные нанесли удар по скоплению врага в оккупированном Иловайске.
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