Ситуация в регионах Украины: под вражеским огнем – 8 областей, есть погибшие и раненые

В частности, в Донецкой области за сутки в результате российских обстрелов погибли 4 гражданских человека, и еще 17 получили ранения.

Российские оккупанты за минувшие сутки, 28 января, продолжали обстреливать Украину. Под вражеским огнем оказались Сумская, Черниговская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Харьковская, Херсонская, Николаевская области.

Об этом говорится в утренней сводке от областных военных администраций.

Черниговщина

Были зафиксированы 3 обстрела в сутки из минометов в Новгород-Северском районе. Обошлось без жертв и разрушений.

Сумщина

Вчера в течение дня враг совершил 13 обстрелов территориальных громад – Белопольской, Глуховской, Зноб-Новгородской, Краснопольской, Шалыгинской, Середино-Будской и Юнаковской. Стреляли из минометов, артиллерии, а также нанесли ракетный удар.

На территории города Середина-Буда в результате ракетного удара повреждены четыре многоквартирных дома, 26 частных домов, местная гостиница, административное здание предприятия, дом молитвы религиозной организации, здание спорткомплекса, три магазина, кафе, детский сад, помещение почты.

В селе Юнаковка (Юнаковская громада) от взрывов частично повреждены крыша и окна в двух частных домах и одно хозяйственное сооружение.

Запорожская область

За минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Орехов, Красное, Степное, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоандреевка, Новоданиловка, Чаривне, Ольговское, Малиновка, Белогорье, Малая Токмачка, Юрковка, Луговское, Темировка, Каменское, Плавни, Малые Щербаки.

Поступили 27 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов. Детали уточняются.

Харьковщина

Россияне из минометов и артиллерии обстреливали районы более 20 населенных пунктов, в том числе Гурьев Казачок, Старица, Охримовка, Глубокое, Казачья Лопань, Варваровка, Купянск, Двуречная, Стрилеча, Волчанск.

В результате обстрела села Красная Заря Богодуховского района почти разрушены два частных дома.

Также вчера из артиллерии захватчики обстреляли село Одноробовка Золочевской громады. Повреждены два дома, линии электропередачи.

В Волчанске в результате вражеских обстрелов повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, здания предприятия, автомобили. Ранения получила женщина 83 лет. В состоянии средней тяжести она была госпитализирована.

В Купянске обстрелами повреждены частные домовладения. Обстрелян пункт технического обслуживания вагонов ЮЖД, поврежден путь и 2 пассажирских вагона.

Луганщина

Подразделения Сил обороны Украины за прошедшие сутки отбили атаки оккупантов в районах Дибровы и Белогоровки.

На Купянском направлении враг обстрелял позиции наших войск вблизи Новоселовского.

На Лиманском направлении россияне обстреляли Макеевку, Червонопоповку и Диброву. Ситуация в области остается сложной.

Донетчина

Ночью шли хаотические, одиночные обстрелы Авдеевки. Информация о пострадавших гражданских уточняется. По линии обороны вокруг города также продолжались единичные обстрелы позиций.

На протяжении суток проходили хаотические обстрелы позиций и окрестностей Торецкой громады из тяжелого вооружения и стрелкового оружия. Повреждены частные дома в Торецке и Нью-Йорке. Из РСЗО обстрелян 9-этажный дом.

Ситуация напряженная, но контролируемая. В районе Озоряновки, Курдюмовки, Шумов и Нью-Йорка проходят постоянные штурмовые действия со стороны оккупантов.

В течение суток россияне совершали массированные артиллерийские обстрелы Курахово, окрестностей города и населенных пунктов общины. Также враги нанесли ракетный удар по с.Константинопольское. Во время артиллерийского обстрела Курахово есть попадание по территории частной и многоэтажной застройки города, на территорию Кураховской городской больницы, кладбища. Всего во время четырех массированных обстрелов Курахово есть прямое попадание в один многоэтажный жилой дом, повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки, ограждения. Повреждены частные автомобили и объекты электроснабжения.

В результате ракетного удара по с.Константинопольское разрушено здание склада под зерновые культуры, повреждены кровли пяти частных жилых домов.

Вчера днем россияне обстреляли жилой квартал Константиновки. Есть погибшие и раненые.

Продолжаются бои вблизи Соледара, Бахмута, Угледара.

В Донецкой области за сутки: 4 погибших, 17 раненых гражданских.

Николаевщина

Враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Очаковской громады, в результате чего повреждены жилые и многоквартирные дома, хозяйственные постройки, административное здание. Пострадавших нет.

Херсонщина

Артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Михайловка, Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Красный Маяк, Одрадокаменка, Понятовка, Республиканец, Казацкое, Тягинка, Камышаны и Херсон.

В селе Благодатное местные жители обнаружили в поле раненого человека. Как выяснилось, мужчина подорвался на российской мине. Пострадавший находится в состоянии средней тяжести, медики оказывают ему необходимую помощь.

За сутки из-за агрессии РФ ранен один человек.

Из освобожденной Херсонщины эвакуировали 80 человек, из них 10 детей и 1 человека с ограниченными возможностями.

Напомним, что за прошедшие сутки ВСУ отбили атаки врага возле Бахмута и Угледара. Россияне обороняются по нескольким направлениям. Также сообщалось, что украинские военные нанесли удар по скоплению врага в оккупированном Иловайске.