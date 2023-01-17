Ситуация в Соледаре: в ВСУ прокомментировали заявления оккупантов о "захвате" города

Даже там, где россияне продвинулись, за ними ведется перманентный огонь артиллерии.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал о ситуации в Соледаре Донецкой области. Он прокомментировал бравадные заявления оккупантов о "захвате" города.

Об этом Череватый сказал в эфире телеканала "Freeдом".

"Сейчас у них осторожный "писк", что якобы они добились успеха (в Соледаре). Если же вы такие храбрые и все захватили, то почему не показываете это подробно. А у них все осторожно. И даже эту недопобеду они делят между преступниками "Вагнера" и кадровыми военными РФ. 10-тысячный город они не могут захватить и врут, что они его захватили", — отметил представитель Восточной группировки ВСУ.

По его словам, в Соледаре даже там, где россияне продвинулись, по ним ведется перманентный огонь артиллерии. оккупанты пытаются спрятаться в уцелевших зданиях, но по ним ведется жесткий огонь.

"Это очередная "пирровая победа", где много шума. Где ваша стратегическая наступательная операция, где вы прорвали систему обороны, где вы чего-то достигли? Это просто бравада. Захватить поселок не смогла регулярная армия, а взяла какая-то стая преступников, штрафбат? Тогда возникает вопрос, армия ли это вообще", – подытожил Череватый.

Ситуация в Соледаре

Вчера, 16 января, Сергей Череватый заверил, что украинские подразделения держат оборону в Соледаре и на подступах к городу.

Ранее журналист Юрий Бутусов и командир подразделения аэразведки ВСУ Роберт Бровди (позывной "Мадьяр") сообщали, что ВСУ отступили из Соледара. В ответ заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что в Соледаре продолжаются бои. Она предупредила, что обнародовать информацию о действиях ВСУ имеют право только уполномоченные лица.

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