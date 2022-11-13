Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины: результат за 12.11.2022
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
Ситуация в Таврической операционной зоне остается напряженной, но подконтрольной силам обороны.
Подразделения сил обороны продолжают проводить стабилизационные мероприятия и закрепляются на занятых позициях.
Освобожденные от оккупантов города и села Херсонщины и Николаевщины возвращаются к жизни за украинскую юрисдикцию.
В Херсонскую область и самый областной центр вернулась легитимная власть.
Что происходит в Херсоне
11 ноября 2022 г. Херсон вернулся под контроль Украины после бегства оккупантов под огневым давлением ВСУ на левый берег Днепра. На 12 ноября известно о 60 деоккупированных населенных пунктах Херсонщины.
В Херсоне возобновили вещание украинского телевидения и радио. Кроме того, продолжаются работы по возвращению электроснабжения в город.
Городские власти сообщили, что в Херсон также уже прибывают гуманитарные грузы, потому что там не хватает продуктов, лекарств и воды.
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