Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины: результат за 12.11.2022

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Ситуация в Таврической операционной зоне остается напряженной, но подконтрольной силам обороны.

Подразделения сил обороны продолжают проводить стабилизационные мероприятия и закрепляются на занятых позициях.

Освобожденные от оккупантов города и села Херсонщины и Николаевщины возвращаются к жизни за украинскую юрисдикцию.

В Херсонскую область и самый областной центр вернулась легитимная власть.

Что происходит в Херсоне

11 ноября 2022 г. Херсон вернулся под контроль Украины после бегства оккупантов под огневым давлением ВСУ на левый берег Днепра. На 12 ноября известно о 60 деоккупированных населенных пунктах Херсонщины.

В Херсоне возобновили вещание украинского телевидения и радио. Кроме того, продолжаются работы по возвращению электроснабжения в город.

Городские власти сообщили, что в Херсон также уже прибывают гуманитарные грузы, потому что там не хватает продуктов, лекарств и воды.

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