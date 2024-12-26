Ситуация в Украине может измениться в ближайшие месяцы: прогноз военного эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний поделился своими прогнозами по возможному развитию ситуации в Украине в ближайшие годы. По его мнению, ключевые изменения могут произойти в ближайшие месяцы, но ясность завершения войны, вероятно, появится лишь ближе к концу 2025 года.

Об этом он рассказал изданию Главреда.

"Американцы заявляют, что ситуация может измениться в ближайшие несколько месяцев. Однако для этого им, вероятно, придется пойти на радикальные шаги: предоставить Украине оружие в несколько сотен миллиардов долларов и снять ограничения на удары по РФ. Также продолжится давление на российскую экономику, в частности из-за нефтяного рынка”, – отметил эксперт.

Загородний отмечает, что основным препятствием для мира остается политика Владимира Путина. По его словам, в США уже намекают российской элите на необходимость изменений в Кремле.

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"В статьях Келлога есть прямые сигналы для российских элит: мол, уберите Путина, иначе придется платить дорого и долго. К примеру, упоминается, что Россия должна финансировать восстановление Украины, а вопрос возвращения территорий будет рассматриваться только после ухода Путина", — пояснил он.

Что касается возможной политики Дональда Трампа, если тот вернется к власти, Загородний выразил мнение, что Трамп не пойдет на уступки Кремлю.

"Трамп хочет выглядеть миротворцем, но не лузером. Его позиция по отношению к Путину будет жесткой, ведь любые уступки вызовут сильное сопротивление в США. Я сомневаюсь, что Трамп станет подыгрывать Кремлю", — отметил эксперт.

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Загородний также отметил, что Украина уже демонстрирует свою растущую силу, нанося удары по российской инфраструктуре и совершая операции даже в глубоком тылу врага.

"Атаки на Казань, уничтожение генерала Кириллова в Москве — это свидетельствует о ослаблении контроля РФ внутри страны. Время работает на Украину, но многое будет зависеть от внешней политики США и их готовности поддерживать нас стратегически", — подытожил эксперт.

Напомним, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Кремле "не испытывают никаких иллюзий" по поводу перспектив “легкого урегулирования украинского кризиса [т.е. войны, которую ведет Россия в Украине]” в следующем 2025 году.