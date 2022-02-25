Ситуация в Украине остается напряженной: главное на день 25 февраля

ТСН.ua собрал всю информацию, что происходит сейчас в Украине.
По состоянию на 25 февраля ситуация в Украине остается напряженной почти по всем направлениям, где ведутся ожесточенные бои против вторжения российских военных. ТСН.ua собрал всю информацию, что происходит сейчас в Украине.
В Киеве ситуация пока напряженная. Как отмечает мэр столицы Виталий Кличко, город вступил в фазу обороны, ВСУ входят в столицу. Раздающаяся по городу стрельба — это украинские военные и терроборона уничтожают диверсионные группы РФ. Жителей города просят не снимать военную технику, чтобы не
По данным Офиса Президента, самая большая опасность сейчас наблюдается на северо-западе от Киева, в направлении Дымер – Иванков, где продолжаются бои у населенных пунктов Гостомель, Ворзель, Буча.
Возле Харькова украинские защитники с утра остановили еще одну попытку наступления. Город под контролем Украины.
В зоне проведения ООС враг почти не наступает, там проходят артиллерийские дуэли и работают ДРГ. В то же время, сегодня в полдень в районе Беловодска, украинские воины дали бой российским оккупантам. Наши подразделения прорвали позиции захватчиков и закрепили успех контрнаступлением.
Понеся значительные потери, российские подразделения спасаются бегством с поля боя в направлении границы РФ.
В Мелитополе ситуация неоднозначна. В окрестностях города есть русские войска, пришедшие из Крыма. Но другую часть удерживают украинские военные, держащие оборону и не дающие продвигаться дальше в сторону Мариуполя.
Под Черниговом ведутся бои с русскими военными, обстановка сложна. Как заявил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко, огромное количество бронетехники идет на Киев и Нежин, обходя Чернигов.
Оккупанты обстреляли из "Градов" детский дом в Ворзеле. В нем находилось около 50 детей, но они не пострадали.
В Сумской области Ахтырку обстреляли системами залпового огня. Оккупанты попали в детский сад. Есть погибшие и раненые, в том числе и дети, сообщает военный штаб Сумской ОГА.
Сумская тероборона просит волонтеров помочь с едой: нужные продукты, горячая еда, чай, кофе, сахар, сигареты. Также требуются водители из авто для доставки.
Также были нанесены авиаудары по городу Ровно, по аэродрому Белой Церкви и по Василькову на Киевщине. Число ударов уменьшается, что указывает на то, что запасы ракет у противника заканчиваются, отмечают в Офисе Президента.
На Херсонщине сейчас ведутся бои по обороне Херсона. В частности, в районе Олешек работает артиллерия и авиация с обеих сторон.
В районе Новой Каховки противник пытается прорваться в город Берислав, но наша армия сдерживает оккупантов, сильно разбитое село Казацкое. Также в соцсетях пишут, что идет обстрел градами населенного пункта Антоновка из Новой Каховки.
В Черном море также неспокойно, впрочем, события разворачиваются не в пользу России. Бункеровщик "Миллениум Спирит" под флагом Румынии был подбит российским кораблем в 12 милях от порта Южный в Одесской области. Обстоятельства выясняются, в связи с судном нет.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.