Ситуация в Великой Новоселке: в ВСУ рассказали, что происходит в населенном пункте

Армия РФ захватила значительную часть поселка Большая Новоселка в Донецкой области. Подразделения ВСУ не попали в окружение, потому что успели отойти ближе к окрестностям.

Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

"Во избежание оцепления украинских сил в южной части населенного пункта, они оттуда были выведены. Украинские силы находятся на некоторых позициях в пределах населенного пункта, но это ближе к его окраине. Любые другие действия могли бы повлечь их окружение и ненужные потери среди украинских защитников Поэтому по состоянию на сейчас россияне вошли в значительную часть населенного пункта. рубежи, чтобы не враг не прошел дальше", – сказал Трегубов.

По словам военного, на Покровское направление приходится почти половина боевых столкновений из происходящих на фронте. В частности, оккупанты пытаются окружить Покровск с западной стороны.

"Таким образом боезтолкновений там очень и очень много. Другое дело, что россияне не идут на него в лоб. Если раньше россияне шли в лоб на населенные пункты, не считаясь с потерями так, якобы людей у них безграничное количество, то сейчас они впервые начали воевать по науке. Не просто лобовыми волнами, а с попыткой обойти большой город и заставить. украинские силы из него выйти. Именно это мы видим в Покровске", — рассказал Виктор Трегубов.

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