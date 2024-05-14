Ситуация в Волчанской общине в Харьковской области: как оккупанты терроризируют местных

Российские захватчики усилили обстрелы Волчанской общины в Харьковской области. За последние дни на этом направлении россияне сбросили 22 КАБ (управляемые авиационные бомбы).

Об этом сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

"В последнее время российские захватчики активизировали обстрелы Волчанской общины. За эти дни было сброшено 22 КАБа на Волчанском направлении. Также российская армия без остановки обстреливает из артиллерии Липецкую и Волчанскую общины, поселок Казачья Лопань и Купянский район", — рассказал он.

Враг использует реактивные системы залпового огня, артиллерию и беспилотники для атак на эти населенные пункты.

Тактика российских войск остается неизменной: сначала они применяют артиллерию и авиацию, а затем малые штурмовые группы заходят под прикрытием бронетехники.

Волошин отметил, что враг пытается распространить панику среди гражданского населения, распространяя фейки и недостоверную информацию. Целью этих действий является создание неуверенности в обществе и убеждение местного населения в надвигающейся через границы угрозе.

Несмотря на активность врага, силы обороны Украины сдерживают его и контролируют соответствующие участки местности. Сейчас ситуация остается под контролем украинских военных.

Напомним, издание Politico написало, что Харьков и его окрестности подвергаются интенсивным атакам со стороны российских войск, что может знаменовать начало решающей битвы, которая окажет значительное влияние на исход войны.

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