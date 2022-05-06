Ситуация в Запорожье: оккупанты проводят "регистрацию" людей и меняют SIM-карты на бензин

Во временно оккупированных селах и городах Запорожской области оккупанты разворовывают продукцию аграрных предприятий.

Но при этом захватчики имитируют гуманитарную деятельность с показательной раздачей продуктовых наборов и медикаментов местным.

Об этом сообщила Запорожская военная областная администрация.

В Черниговке оккупанты хотят отобрать у людей землю. Заставляют до 8 мая заполнить форму, в которой указано, сколько земли имеет собственник, сколько — в аренде. Только после этого будет выдана лицензия на обработку земли. В противном случае комендант отберет всю не указанную землю в бумагах оккупанта.

В Михайловке оккупанты вводят свою временную налоговую систему для предпринимателей. Те, кто хотят и дальше работать в общине, должны пройти новую регистрацию по правилам захватчиков. Также россияне уверяют, что сняли военный налог, а все новые налоги будут платить предприниматели только в общину.

В Энергодаре на ТЭС закончился уголь, а организовать его регулярные поставки нет возможности из-за оккупации города, постоянных боевых действий и разрушенных объектов инфраструктуры. Остановка работы ТЭС не окажет влияния на население города и предоставление коммунальных услуг. Свет, тепло и горячее водоснабжение переведены на ЗАЭС.

Оккупационные власти в Энергодаре завершили регистрацию горожан для якобы получения социальных выплат. Зато с сегодняшнего дня россияне начали регистрацию предпринимателей. Те, кто не придут в администрацию и не зарегистрируются, не смогут работать в городе.

По словам жителей временно оккупированной Васильевки, российские военные в городе пытаются выменять одну SIM-карту украинского мобильного оператора на бензин стоимостью 15 грн за литр. В Днепрорудном две SIM-карты меняют сразу на авто. Оккупанты хотят звонить по телефону друг другу и домой, а телефонов не имеют, связи — тоже.

Напомним, 4 марта российские войска захватили Запорожскую АЭС в городе Энергодар. До сегодняшнего дня крупнейшая атомная электростанция в Европе временно находится под контролем оккупантов. Позже российские оккупанты запретили руководителям Запорожской атомной электростанции выезжать из города даже по служебным делам.

Российские оккупанты пытаются вести наступление вдоль линии столкновения

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