Ситуация в Запорожье: в Васильевке россияне используют гражданских как живой щит

Ситуация в Запорожье: в Васильевке россияне используют гражданских как живой щит

В Запорожской ОВА рассказали о ситуации в регионе, в том числе на временно захваченных территориях области.

Так, в Мелитопольском районе оккупанты требуют от предпринимателей открывать магазины, кафе, места отдыха и досуга – однако обязательно без товаров украинского производства.

Об этом пишет пресс-служба Запорожской ОВА.

Украинских предпринимателей активно агитируют торговать товарами из оккупированного Крыма и вводить "рублевую зону".

Васильевка

Во временно захваченной Васильевке значительно увеличилось количество российских военных. Они размещаются в жилых кварталах. Россияне прячутся за гражданскими и используют мирных жителей как за живой щит.

Также известно, что оккупанты раздают гуманитарную помощь и медикаменты только тем, кто их поддерживает и содействует их преступной деятельности. Многие жители сотрудничать с россиянами отказываются.

Пологовский район

Ситуация в Пологовском районе остается напряженной. Из-за обстрелов оккупационных войск количество разрушений увеличивается ежедневно. Под обстрелами — Орехов и Гуляйполе, а также населенные пункты вокруг.

Напомним, что оккупанты обстреляли Запорожье: четыре человека ранены, среди них — 11 летний ребенок.