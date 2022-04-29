Ситуация в Запорожье: в Васильевке россияне используют гражданских как живой щит

В Запорожской ОВА рассказали о ситуации в регионе, в том числе на временно захваченных территориях области.
Так, в Мелитопольском районе оккупанты требуют от предпринимателей открывать магазины, кафе, места отдыха и досуга – однако обязательно без товаров украинского производства.
Об этом пишет пресс-служба Запорожской ОВА.
Украинских предпринимателей активно агитируют торговать товарами из оккупированного Крыма и вводить "рублевую зону".
Васильевка
Во временно захваченной Васильевке значительно увеличилось количество российских военных. Они размещаются в жилых кварталах. Россияне прячутся за гражданскими и используют мирных жителей как за живой щит.
Также известно, что оккупанты раздают гуманитарную помощь и медикаменты только тем, кто их поддерживает и содействует их преступной деятельности. Многие жители сотрудничать с россиянами отказываются.
Пологовский район
Ситуация в Пологовском районе остается напряженной. Из-за обстрелов оккупационных войск количество разрушений увеличивается ежедневно. Под обстрелами — Орехов и Гуляйполе, а также населенные пункты вокруг.
Напомним, что оккупанты обстреляли Запорожье: четыре человека ранены, среди них — 11 летний ребенок.
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