Ситуация в зоне проведения ООС: за прошедшие сутки боевики 5 раз нарушили "тишину"

Потерь среди наших защитников нет.

За прошедшие сутки, 20 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, из которых 4 обстрелы и 1 пролет БПЛА.

Также читайте На Донбассе боевики во время обстрела Авдеевки ранили местного жителя

Об этом 21 июня в утренней сводке сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Так, в районе населенного пункта Старогнатовка оккупанты осуществляли обстрел в сторону позиций украинских военных из стрелкового оружия. Неподалеку Травневого российские вооруженные формирования открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Причепиловки враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле Новозвановки оккупанты обстреливали наши позиции из минометов 120 калибра.

На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя был подавлен средствами РЭБ.

По состоянию на 7:00 утра 21 июня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Напомним, в зоне ООС на Донбассе 19 июня боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреляли населенный пункт Авдеевка. В результате вражеского обстрела пулевое ранение получил местный житель 1989 года рождения. Пострадавшему украинские военнослужащие оказали необходимую медицинскую помощь и госпитализировали в лечебное учреждение.

Российские оккупанты в Донбассе не прекращают своих обстрелов

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку