Ситуация вблизи Купянска: Синегубов сообщил об эвакуации населения

Ради безопасности и для содействия ВСУ в эффективной обороне из города по-максимуму должны быть эвакуированы гражданские.

Ситуация на Купянском направлении постоянно меняется. Враг уже приближался к черте города Купянск на четыре километра.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В то же время чиновник отметил, что ВСУ постоянно уничтожают оккупантов, но динамика фронта несет опасность для гражданских, поэтому введена эвакуация мирных жителей.

"Ситуация меняется постоянно. Враг уже приближался, скажем так, ближе всего к черте города Купянска на четыре километра. Конечно, Вооруженные силы его постоянно уничтожают, однако имеющаяся динамика несет опасность для гражданского населения и этого населенного пункта. Конечно, мы должны способствовать ВСУ эффективно вести оборону и для этого мы должны по-максимуму эвакуировать гражданское население», – сказал начальник ОВА.

Напомним, накануне в Харьковской области россияне убили человека в Купянском районе. На ночь КАБами терроризировали областной центр. Местные власти объявили эвакуацию для всех гражданских из Купянска.

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