Ситуация во временно оккупированной Херсонской области становится все более критичной — горсовет

Люди покидают регион.

Во временно оккупированной Херсонской области ситуация становится более сложной. Мирные жители покидают регион.

Об этом сообщил Херсонский городской совет.

“На Херсонщине постоянно продолжаются сильные взрывы и Грады в окрестностях города. Ситуация в области становится критической. Информацию о пострадавших и объемах разрушений установить пока невозможно. По предварительным данным, только из Херсона уехало более 15% человек. Из оккупированных сел – практически каждый пятый житель”, – говорится в сообщении ведомства.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Херсонской области российские оккупанты стали в оборону и удерживают группировки на правом берегу. Тем не менее, они планируют сдать город.

“В Херсонской области они (оккупанты, – ред.) давно встали в оборону. Удерживают небольшую группировку на правом берегу, которую подгрызают наши войска. Проблема в том, что там перерезана ирригационными каналами местность, по которой очень трудно наступать, форсировать, перебираться. Это нашим войскам нелегко дается", – рассказал Алексей Арестович.

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