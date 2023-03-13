Ситуация вокруг Бахмута остается сложной: на нескольких направлениях наступают штурмовые отряды Вагнера

Россияне пытаются прорвать оборону и продвинуться в центр города.

Ситуация вокруг Бахмута в Донецкой области остается сложной. Российские штурмовые отряды Вагнера наступают на нескольких направлениях, пытаясь прорвать оборону украинских войск и продвинуться в центральные районы города.

Об этом сообщает информационный центр Министерства обороны со ссылкой на командующего сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского.

"В ходе жестких боев наши защитники наносят ощутимые потери врагу. Огнем артиллерии, танков, других огневых средств отражаются все попытки противника захватить город", — отметил Сырский.

Напомним, украинские пограничники показали, как вместе с артиллеристами уничтожили российских оккупантов на только что обустроенных позициях под Бахмутом.

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