Ситуация вокруг ЗАЭС становится потенциально опасной: военный эксперт о ядерном шантаже Путина

Александр Мусиенко сообщил, что ЗАЭС используется как щит, в частности, как шантаж для противодействия украинскому контрнаступлению.

Ситуация вокруг ЗАЭС становится все более непредсказуемой и потенциально опасной. Об этом заявляют в МАГАТЭ. Присутствие активности оккупационных войск РФ на территории атомной электростанции увеличивается.

В эфире телеканала FREEDOM руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, как он оценивает ситуацию сейчас и является ли это элементом ядерного шантажа Путина.

“Это действительно ядерный шантаж. Следует подчеркнуть, что милитаризация станции никуда не делась. То есть русские военнослужащие находятся там, вооружение тоже. Более того, я почти уверен, что ЗАЭС используется как щит, в том числе как шантаж для противодействия украинскому контрнаступлению", — отметил он.

Эксперт напомнил о некоторых признаках во время увольнения украинскими войсками Херсона. Тогда генерал Сергей Суровикин рассказывал о грязных бомбах.

"Я не исключаю, что сейчас снова мы можем услышать подобную риторику со стороны российских властей, направленную на то, чтобы снова посылать сигналы Украине и Европе. Потому что это самая большая ЗАЭС Европы. И безопасность касается всех — не только Украины, но и всей Европы фактически, поэтому они будут посылать сигналы о том, что есть определенные угрозы, что ситуация может выйти из-под контроля и обвинить в этом Украину.Цель — сдерживать контрнаступление.Это все известно.Поэтому позиция Украины остается логично понятной и неизменной: нужно использовать санкционные механизмы давления на компании и концерн "Росатом", который сейчас незаконно осуществляет экономическую и хозяйственную деятельность на ЗАЭС", — отметил эксперт.

Россия совершила незаконную аннексию ЗАЭС. Продолжается незаконное управление украинским имуществом.

"И еще и в чем-то обвиняют Украину. Я думаю, что сейчас этот вопрос снова будет серьезно рассматриваться на уровне международных площадок и это тот момент, когда необходимо привлечь внимание, потому что необходимы дополнительные санкционные механизмы против Росатома", — добавил Александр Мусиенко.

Напомним, кафиры заявили об остановке всех блоков Запорожской АЭС. Украинская сторона сообщает, что у них нет такой информации.

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