Ситуация возле Купянска: может ли враг в ближайшее время совершить наступление на город

"В лоб" взять, поэтому пытаются взять "в клеще".

Россияне пытаются окружить Купянск. На Северном направлении врагу удалось создать плацдарм для наступления.

Об этом сказал командир группы специального назначения отдельного отряда "Тайфун" НГУ.

Но восточное и северное направление мощно держится. Противник довольно далеко от города.

"В ближайшее время наступление на город врагу не светит совсем", – отметил командир.

Ранее стало известно, что ситуация на Купянском направлении, на плацдармах в районе Двухлетней и Новомлынска, не становится лучше для украинских защитников. Противник имеет определенные успехи на правом берегу реки Оскол, продвигается вперед и закрепляется на новых позициях.

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