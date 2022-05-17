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"Ситуация выйдет из-под контроля": работники ФСБ и ГРУ ищут способы вывезти семьи из России – расследователь

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"Ситуация выйдет из-под контроля": работники ФСБ и ГРУ ищут способы вывезти семьи из России – расследователь

Фото: ТСН.ua

Сотрудники ФСБ и ГРУ России ищут пути вывоза своих семей за границу, поскольку ситуация в их стране обостряется и вот-вот выйдет из-под контроля.

Наиболее протестный потенциал российского командования – среди информированных силовиков. Речь идет об "интеллектуальной части ГРУ", а также наиболее информированных работниках ФСБ.

Об этом рассказал журналист-расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев в интервью "Радио Свобода".

"Мы можем назвать это "интеллектуальной частью ГРУ", то есть люди, реально обладающие полной информацией. И также элита ФСБ, знающая конкретное количество жертв среди российских войск, знает о том, что матери, жены, сестры погибших или пропавших российских воинов не перестают задавать вопросы. Они знают, что эта ситуация когда-нибудь выйдет из-под контроля", – рассказал Грозев.

По его данным, силовики, понимающие реальную опасность для режима, заранее готовят свое будущее. Они ищут возможность вывезти свои семьи из России, переводят денежные накопления из рублей в доллары и евро.

"Это уже своего рода измена этих людей, потому что они не соблюдают идеологические приказы Кремля, а готовятся к альтернативной реальности", — добавил журналист.

Напомним, недавно руководитель украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что президент РФ Владимир Путин болен раком, поэтому в его стране уже готовят государственный переворот. А война в Украине, по прогнозам Буданова, может завершиться до конца 2022 года.

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