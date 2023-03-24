Ситуацию на Бахмутском направлении удается стабилизировать — Залужный

Главнокомандующий ВСУ рассказал начальнику Штаба обороны Великобритании о самом сложном участке фронта.

Благодаря титаническим усилиям Сил обороны обстановку на Бахмутском направлении удается стабилизировать, однако оно остается самым сложным на фронте.

Об оперативной ситуации на всей линии фронта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил в пятницу, 24 марта, в телефонном разговоре с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином.

“На Бахмутском направлении – наиболее сложно. Благодаря титаническим усилиям Сил обороны обстановку удается стабилизировать”, — сообщил главнокомандующий ВСУ.

С британским коллегой Залужный обсудил также вопрос усиления украинской ПВО.

“Договорились развивать сотрудничество и поддерживать связь. Благодарен адмиралу Радакину за поддержку. Благодаря помощи партнеров, мы держимся и непременно одержим победу”, — заверил он.

Напомним, российская оккупационная армия после многих месяцев тяжелых боев не оставляет попыток взять Бахмут Донецкой области, несмотря на потери ни в живой силе, ни в технике. Впрочем, ВСУ успешно противостоят врагу.

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