"Ситуация близка к критической": эксперт назвал самые угрожающие направления фронта

ВСУ на фронте / © Associated Press

Российские захватчики не отказываются от намерения создать «буферную зону» в Харьковской области. Враг пытается прорывать госграницу в новых локациях, чтобы соединиться с Волчанском.

Об этом сообщил майор ВСУ Андрей Ткачук в эфире Radio NV.

По его словам, оккупанты обходят Волчанск с флангов, чтобы «в перспективе пробовать делать клешни» и продолжить движение на юг Харьковщины, возможно, в сторону Купянска.

«От этой задачи они не отказываются», — убежден Ткачук.

Где сверхсложная ситуация

В Покровско-Мирноградском направлении ситуация остается сверхсложной. Ткачук согласился с Главкомом Сырским, что о полном контроле РФ над Покровском речь не идет — это фейки. Он отметил «прекрасную и эффективную работу» 7-го корпуса ДШУ.

Однако эксперт рассказал о сложной ситуации вокруг Мирнограда.

«Захватчики пытаются зайти в населенный пункт Ровно. Этот населенный пункт является ключом к Мирнограду и логистике в этот город. Враг делает засады и пытается что-то миновать. Логистика находится под угрозой», — объяснил майор.

Что происходит на Запорожском направлении

Наиболее тревожные новости приходят из Запорожской области. Ткачук считает угрозы для Гуляйполя «очень серьезными».

«Вчера стало известно, что враг оккупировал Ровнополье на Гуляйпольском направлении… К сожалению, ситуация действительно есть, в некоторых моментах, близка к критической», — подчеркнул Ткачук.

Он пояснил, что после потери Ровнополья под угрозой оказываются Зеленая Роща и Красное, поскольку россияне могут зайти им в тылы.

«К сожалению, перспективы Гуляйполя так же туманны, как и погода на отрезке фронта. Нельзя говорить об отрезке логистики… но точно россияне будут держать ее под огневым контролем», — отметил майор ВСУ.

Если оккупантам удастся прорваться в Гуляйполь, они могут получить перспективы выхода как в Орехово, так и в Покровский, а дальше — на Новониколаевку.

Напомним, в Запорожской области зафиксировано частичное «продавливание» позиций Сил обороны, однако об обвале фронта речь не идет. Как пояснил военный эксперт Дмитрий Жмайло, российские войска усилили давление на Покровском и Новопавловском направлениях и пытаются обойти укрепленные районы, в том числе вблизи Гуляйполя. Украинские подразделения получили подкрепление для стабилизации ситуации.