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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
224
Время на прочтение
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Ситуация для россиян критическая: эксперт о наступлении ВСУ в Белгородской области

По мнению эксперта, украинское наступление в Белгородской области будет продолжаться, и это создает серьезные проблемы для российской армии.

Украинские войска продолжают наступление в Белгородской области, а российская армия не может их остановить

Украинские войска продолжают наступление в Белгородской области, а российская армия не может их остановить / © Associated Press

Российская армия не может остановить наступление Вооруженных сил Украины в Белгородской области, и несколько населенных пунктов уже перешли под контроль ВСУ .

Об этом в эфире Радио NV заявил военный эксперт Михаил Жирохов.

По его словам, официальной информации о событиях в регионе нет, однако в военных кругах активно обсуждается, что ситуация для россиян критическая.

«Они до сих пор не могут остановить продолжающееся наступление. Несколько населённых пунктов уже под контролем украинских войск», — отметил Жирохов.

Эксперт уточняет, что район малонаселен, поэтому ВСУ продвигаются вперед без активного сопротивления.

«Там нет больших населенных пунктов, по крайней мере, на том рубеже, где сейчас находятся наши военные», — пояснил он.

В попытке сдержать продвижение ВСУ россияне начали использовать управляемые авиационные бомбы, чтобы разрушить логистику украинских подразделений.

«Но, насколько это сможет перекрыть поставки ВСУ, остается открытым вопросом. Там есть еще несколько логистических дорог, о которых пока никто не говорит», – отметил Жирохов.

Напомним, российские войска продолжили наступательные действия вдоль границы Сумско-Курской области. Впрочем, за прошедшие сутки не подтверждено наступление.

Дата публикации
Количество просмотров
224
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