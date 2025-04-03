Ситуация для россиян критическая: эксперт о наступлении ВСУ в Белгородской области

Украинские войска продолжают наступление в Белгородской области, а российская армия не может их остановить / © Associated Press

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Российская армия не может остановить наступление Вооруженных сил Украины в Белгородской области, и несколько населенных пунктов уже перешли под контроль ВСУ .

Об этом в эфире Радио NV заявил военный эксперт Михаил Жирохов.

По его словам, официальной информации о событиях в регионе нет, однако в военных кругах активно обсуждается, что ситуация для россиян критическая.

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«Они до сих пор не могут остановить продолжающееся наступление. Несколько населённых пунктов уже под контролем украинских войск», — отметил Жирохов.

Эксперт уточняет, что район малонаселен, поэтому ВСУ продвигаются вперед без активного сопротивления.

«Там нет больших населенных пунктов, по крайней мере, на том рубеже, где сейчас находятся наши военные», — пояснил он.

В попытке сдержать продвижение ВСУ россияне начали использовать управляемые авиационные бомбы, чтобы разрушить логистику украинских подразделений.

«Но, насколько это сможет перекрыть поставки ВСУ, остается открытым вопросом. Там есть еще несколько логистических дорог, о которых пока никто не говорит», – отметил Жирохов.

Напомним, российские войска продолжили наступательные действия вдоль границы Сумско-Курской области. Впрочем, за прошедшие сутки не подтверждено наступление.