ВСУ на фронте / © Getty Images

Несмотря на героическое сопротивление Сил обороны и успешные операции в тылу врага, кафиры продолжают давить, имея тактические успехи на отдельных участках.

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете.

Угроза на Севере: Сумщина и Харьковщина

Российские войска не прекращают попыток дестабилизировать ситуацию в приграничных регионах. По данным аналитиков, враг продолжал атаки в Курской и Сумской областях. Основные удары были направлены:

к северу от Сум (районы Алексеевки и Кондратовки);

в направлении Малой Корчаковки;

северо-восточнее города (близ Юнаковки).

В то же время, украинские защитники не только держат оборону, но и контратакуют. Сообщается об успешных действиях ВСУ возле Покровки (юго-восточнее Сум). Даже российские источники признают, что локальные действия в этом районе не свидетельствуют о подготовке масштабного наступления на Краснополье.

На севере Харьковской области оккупанты штурмовали позиции вблизи Волчанска, Вильчи и в направлении Охримовки. Также фиксировались попытки продвинуться у Большого Бурлука, однако подтвержденные изменения линии фронта не зафиксированы.

Восточный фронт: Купянск и Лиман

В Купянском направлении украинские силы уверенно удерживают позиции, а на отдельных участках даже улучшили тактическое положение. Россияне безуспешно атаковали в районе самого Купянска, Петропавловки и Куриловки.

Несколько более сложная ситуация в районе Боровой. Здесь враг имел незначительное продвижение к югу от Новоегоровки. Также продолжались бои вблизи Богуславки и Александровки.

На Лиманском и Славянском направлениях интенсивность боев остается высокой. Оккупанты давят в районе Лимана, Святогорска и на подступах к Славянску. Несмотря на громкие заявления российской пропаганды о продвижении, объективного подтверждения захвата новых территорий на этом участке нет.

Донетчина: продвижение возле Константиновки

Горячей точкой остается Донецкая область. Аналитики ISW зафиксировали локальные продвижения российских войск:

на юго-восточных окраинах Константиновки;

вблизи Плещеевки (район Дружковки).

В городе Часов Яр вражеские группы пытались осуществить инфильтрацию, однако это не привело к изменению контроля над городом. Продолжаются атаки вокруг Орехово-Василовки и Клебан-Быка.

На Покровском направлении попытки российской инфильтрации вблизи Родинского не сменили линию фронта. Жесткие бои ведутся в районах Гришиного, Шевченко и Новоалександровки.

Южный фронт: успехи ВСУ в Запорожье

На юге Украины ситуация остается динамичной. На границе Днепропетровской и Запорожской областей, в частности вблизи Вербового, Силы обороны провели успешные мероприятия по зачистке территории. Украинским бойцам удалось вернуть часть позиций, ранее занятых малыми группами противника.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг атаковал в районах Малой Токмачки, Новоданиловки и Степногорска, но успеха не имел. На Херсонском направлении штурмовые действия россиян были ограничены и также не повлияли на расстановку сил.

Напомним, в Запорожской области Силы обороны Украины проводят сложную стратегическую оборонную операцию, совмещая сдерживание наступления РФ с контратаковыми действиями. По словам военнослужащего Сил ТРО ВСУ Александра Мусиенко, украинским подразделениям удалось стабилизировать ситуацию и перейти к вытеснению противника на Александровском и Гуляйпольском направлениях.

Как отмечает военное, еще с осени 2025 года российское командование определило Запорожское направление одним из приоритетных. Оккупанты накапливали ресурсы, проводили перегруппировку и подтягивали резервы, в частности перебросили часть подразделений группировки войск «Днепр» с левобережья Херсонщины, включая десантные соединения.

Основной замысел врага заключался в наступлении сразу трех направлений — Александровского, Ореховского и Гуляйпольского — с целью создания оперативной угрозы Запорожью. Речь шла не только о военном, но и психологическом эффекте, а также попытке расшатать украинскую оборону и достичь продвижения.

На определенном этапе ситуация была напряженной: русские войска имели тактические успехи в районе Гуляйполя, пытались расширить плацдарм и продвинуться на север, что создавало риск выхода на оперативное пространство. Впрочем, украинское командование своевременно отреагировало, предприняв контрдействия для улучшения тактического положения и недопущения прорыва.

В результате линию обороны удалось стабилизировать, стремительное наступление россиян остановлено, а угроза непосредственного приближения к Запорожью — нивелирована. На отдельных участках продолжаются активные боевые действия, украинские защитники продолжают постепенно вытеснять врага с занятых позиций.