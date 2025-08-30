- Дата публикации
Ситуация на фронте: на одном из направлений россияне развивают свое двойное вклинение
Аналитики имеют данные, что оккупанты продвинулись и давят на Лиманском направлении.
На Лиманском направлении российская армия совершает активные штурмовые, чтобы истощить украинские подразделения.
Об этом сообщил украинский информационный ресурс DeepState.
По данным экспертов, в Донецкой области на Лиманском направлении россияне продвинулись вблизи Шандриголового и на расположенном рядом еще одном своем вклинении возле Дерилового.
Отмечено, что россияне взимают резервы на Лиманское направление и давят количеством.
Ранее военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил, что на Добропольском направлении продолжаются маневровые бои. Украинским защитникам удалось стабилизировать ситуацию и существенно уменьшить продвижение оккупантов, несмотря на их численное преимущество.