Ситуация на фронте: на одном из направлений россияне развивают свое двойное вклинение

На Лиманском направлении российская армия совершает активные штурмовые, чтобы истощить украинские подразделения.

Об этом сообщил украинский информационный ресурс DeepState.

По данным экспертов, в Донецкой области на Лиманском направлении россияне продвинулись вблизи Шандриголового и на расположенном рядом еще одном своем вклинении возле Дерилового.

Отмечено, что россияне взимают резервы на Лиманское направление и давят количеством.

Ранее военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил, что на Добропольском направлении продолжаются маневровые бои. Украинским защитникам удалось стабилизировать ситуацию и существенно уменьшить продвижение оккупантов, несмотря на их численное преимущество.