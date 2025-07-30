Ситуация на фронте обостряется: что происходит возле Покровска и Константиновки

ВСУ на фронте / © Associated Press

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На Покровском направлении фиксируется обострение ситуации — у российских войск значительное численное преимущество и они постепенно продвигаются вперед.

Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио NV.

«Я был определенным оптимистом, что врагу не удастся взять Покровск до конца этого года или до осени, но, к сожалению, сейчас нельзя быть столь оптимистичным», — отметил эксперт.

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По его словам, россияне продвинулись в районе вклинения между Покровском и Константиновкой, созданного еще весной. Сейчас враг постепенно приближается к агломерации Покровск — Мирноград, и это создает серьезные риски.

Особую опасность, по мнению Поповича, представляет возможность перерезания логистических маршрутов в Покровск.

«Если им это удастся, будет очень тяжело удержать город. Главное преимущество противника — численность», — подчеркнул он.

Обозреватель также обратил внимание на ситуацию вблизи Константиновки. Там противник пытается обойти украинскую оборону через водохранилище Клебан-Бык. В случае успеха угроза нависнет и над пригородами Константиновки.

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При этом под риском оказываются украинские подразделения, держащие оборону Часов Яра — одного из ключевых форпостов на этом направлении.

Напомним, военный аналитик Sky News Майкл Кларк считает, что у Украины есть два ключевых инструмента для изменения хода войны. Первым, по его мнению, является способность ВСУ приблизиться к оккупированному Крыму на расстояние, позволяющее вести эффективный артиллерийский огонь. Вторым важным шагом может стать разрыв сухопутного коридора, соединяющего Донбасс с юго-востоком Украины.