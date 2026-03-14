Ситуация на фронте: Сырский обратился с важным сообщением

Соблюдение тишины в информационном пространстве является одним из факторов успеха Сил обороны в освобождении территории Украины, отметил Главком.

Анастасия Павленко
Александр Сырский

Александр Сырский

Силы обороны Украины удерживают определенные рубежи, уничтожают врага, постепенно продвигаются вперед, ведут бои за освобождение населенных пунктов.

Об этом сообщил Главнокомандующий Александр Сырский.

«Наши приоритеты — освобождение украинской территории от оккупантов и сохранение жизней наших воинов. В то же время, для успешной операции важна информационная тишина», — отметил он.

Напомним, в январе россияне захватили 245 кв. км украинской территории, сообщает военный паблик Deep State — вдвое меньше, чем в декабре и ноябре.

Россия, в свою очередь, приводит более высокие цифры: руководитель Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил о «захвате» более 500 кв. км и 17 населенных пунктов. Однако многие заявления о взятии городов и сел не подтверждаются на местах. Пример — ситуация в районе Купянска на Харьковщине. В Купянске в окружении находятся два десятка россиян, не способных к активным действиям.

