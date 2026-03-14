Ситуация на фронте: Сырский обратился с важным сообщением

Александр Сырский / © Александр Сырский

Силы обороны Украины удерживают определенные рубежи, уничтожают врага, постепенно продвигаются вперед, ведут бои за освобождение населенных пунктов.

Об этом сообщил Главнокомандующий Александр Сырский.

«Наши приоритеты — освобождение украинской территории от оккупантов и сохранение жизней наших воинов. В то же время, для успешной операции важна информационная тишина», — отметил он.

Напомним, в январе россияне захватили 245 кв. км украинской территории, сообщает военный паблик Deep State — вдвое меньше, чем в декабре и ноябре.

Россия, в свою очередь, приводит более высокие цифры: руководитель Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил о «захвате» более 500 кв. км и 17 населенных пунктов. Однако многие заявления о взятии городов и сел не подтверждаются на местах. Пример — ситуация в районе Купянска на Харьковщине. В Купянске в окружении находятся два десятка россиян, не способных к активным действиям.