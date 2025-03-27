Ситуация на фронте: в ОСУО "Хортица" сообщили, где ведутся самые тяжелые бои

Ситуация на фронте / © ТСН.ua

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Сегодня самые интенсивные бои продолжаются на Покровском и Торецком отрезках фронта . На Купянском направлении российские подразделения активно пытаются закрепиться за рекой Оскол. Также на Лиманском и Новопавловском плацдарме оккупанты применяют атаки на мототехнике.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов.

"Самым актуальным остается Покровск, наиболее интенсивные боестолкновения на Покровском направлении. Также интенсивное Торецкое направление, другие немного меньше, но у нас нет спокойных мест. Лиманское, Краматорское, Купянское, Новопавловское – это все места, где идут активные бои. На всех них каждый день происходит большое количество боеприкосновений, хотя Покровский и Торецкий выделяются", —констатировал он.

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Трегубов добавил, что линия фронта в большинстве своем стабильна. При этом есть отдельные попытки россиян продавливать на ряде малых направлений. В частности, речь идет о Купянском направлении.

"Россияне очень активно пытаются закрепиться за Осколом, на правом берегу. И на этом сосредоточены их усилия", — подчеркнул Трегубов.

На Лиманском или Новопавловском направлениях есть несколько открытых пространств. Там в последнее время очень характерны атаки на мототехнике.

"Увидеть атаку на 40 мотоциклах — это уже не что-то экстраординарное, а что-то ожидаемое. Такова была вчера плюс баги. Это использование легкой техники для того, чтобы быстро пересечь расстояние до украинских позиций или даже зайти за них и быстро закрепиться. Это фактически такой мотоциклетный десант. На сколько это эффективно? ник.

Ранее DeepState сообщили, где продвинулся враг.

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