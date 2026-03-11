- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 421
- Время на прочтение
- 2 мин
Ситуация на фронте зашла в тупик для обеих сторон — офицер ВСУ
Ситуация на фронте напоминает тупик, ведь обе стороны имеют лишь локальные тактические успехи.
На фронте между Украиной и Россией сохраняется паритет сил. Там, где российским войскам удается продвинуться, украинские подразделения со временем возобновляют свои позиции и проводят контрнаступательные действия.
Об этом в прямом эфире Эспрессо заявил офицер ВСУ Мирослав Гай.
«Нельзя сказать, что россияне замедлили свое пришествие. На разных направлениях есть свои причины: где-то, где идет наступление, растягивается логистика и малые штурмовые группы оказываются в ситуации, которая произошла в Купянске», — отметил он.
По словам военного, на этом направлении российские оккупанты смогли зайти в жилую застройку, однако украинские подразделения впоследствии окружили их и перерезали пути снабжения.
«Когда противник вошел в жилую застройку, а наши подразделения оцепили и перерезали ему логистику. И русские оккупанты вынуждены прятаться, их выбивают. На прошлой неделе объявляли, что там осталось около 30 вражеских воинов», — рассказал Гай.
В то же время, по его словам, на отдельных участках фронта у российских войск есть определенные тактические успехи.
По мнению офицера, нынешняя ситуация на войне напоминает тупик для обеих сторон.
«По моему мнению, если не произойдет каких-либо радикальных событий, то этот паритет будет сохраняться. Потому что вы видите — там, где противник преуспевает, потом ВСУ восстанавливают позиции, отбивают города, села, проводят контрнаступательные действия», — пояснил он.
По словам военного, подобная ситуация наблюдается и со стороны российской армии.
«И у россиян тоже — где-то они имеют тактические успехи. Пока что так», — резюмировал Мирослав Гай.
Ранее сообщалось, что в районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация остается сложной, здесь признаки подготовки армии РФ к активизации наступательных действий с привлечением накопленных резервов.
Мы ранее информировали, что российские войска активизировались на северном направлении и пытаются расширить контроль вдоль границы.