Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Война
421
Ситуация на фронте зашла в тупик для обеих сторон — офицер ВСУ

Ситуация на фронте напоминает тупик, ведь обе стороны имеют лишь локальные тактические успехи.

Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

На фронте между Украиной и Россией сохраняется паритет сил. Там, где российским войскам удается продвинуться, украинские подразделения со временем возобновляют свои позиции и проводят контрнаступательные действия.

Об этом в прямом эфире Эспрессо заявил офицер ВСУ Мирослав Гай.

«Нельзя сказать, что россияне замедлили свое пришествие. На разных направлениях есть свои причины: где-то, где идет наступление, растягивается логистика и малые штурмовые группы оказываются в ситуации, которая произошла в Купянске», — отметил он.

По словам военного, на этом направлении российские оккупанты смогли зайти в жилую застройку, однако украинские подразделения впоследствии окружили их и перерезали пути снабжения.

«Когда противник вошел в жилую застройку, а наши подразделения оцепили и перерезали ему логистику. И русские оккупанты вынуждены прятаться, их выбивают. На прошлой неделе объявляли, что там осталось около 30 вражеских воинов», — рассказал Гай.

В то же время, по его словам, на отдельных участках фронта у российских войск есть определенные тактические успехи.

По мнению офицера, нынешняя ситуация на войне напоминает тупик для обеих сторон.

«По моему мнению, если не произойдет каких-либо радикальных событий, то этот паритет будет сохраняться. Потому что вы видите — там, где противник преуспевает, потом ВСУ восстанавливают позиции, отбивают города, села, проводят контрнаступательные действия», — пояснил он.

По словам военного, подобная ситуация наблюдается и со стороны российской армии.

«И у россиян тоже — где-то они имеют тактические успехи. Пока что так», — резюмировал Мирослав Гай.

Ранее сообщалось, что в районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация остается сложной, здесь признаки подготовки армии РФ к активизации наступательных действий с привлечением накопленных резервов.

Мы ранее информировали, что российские войска активизировались на северном направлении и пытаются расширить контроль вдоль границы.

421
