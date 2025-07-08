Ситуация на Харьковщине обостряется: россияне пересекли границу на новом направлении

Ситуация на Харьковщине обостряется / © Associated Press

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Харьковщина переживает заметное обострение. Российские войска не только увеличили интенсивность штурмов, но и пересекли государственную границу на новом участке, северо-восточнее поселка Большой Бурлук.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель оперативно-тактической группировки «Харьков» Павел Шамшин, передает Укринформ.

По его словам, за прошедшие сутки пехотные подразделения окупантов, при поддержке артиллерии и дронов, атаковали украинские позиции. Они пытались продвинуться в сторону села Амбарное, а затем и Домашнее. Хотя наступление врага было остановлено и Силы обороны Украины стабилизировали обстановку на этом участке, ситуация остается напряженной.

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Шамшин подчеркнул, что интенсивность штурмовых действий существенно возросла: за минувшие сутки противник совершил 19 штурмов, а накануне — 24. Это значительно превышает среднесуточный показатель предыдущего месяца (5–7 атак).

Наибольшее давление сосредоточено в районе Волчанска, где оккупанты пытаются вытеснить украинские силы с территории агрегатного завода на северном берегу реки Волча. Захватчики атакуют даже ночью, используя небольшие группы с антитепловизионными пончо, чтобы проникнуть на завод. Однако украинская аэроразведка обнаруживает эти тайники, которые, по словам Шамшина, «очень часто становятся для россиян братскими могилами».

Ситуацию осложняет также большое количество вражеских разведывательных и ударных дронов, что негативно влияет на логистику в районе боевых действий, несмотря на безуспешность штурмов русских войск.

Напомним, армия РФ концентрирует основное внимание в Сумской области. На этом участке фронта ВСУ не только остановили наступление захватчиков, но и перешли к контратаке.

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