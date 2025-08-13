Ситуация на Покровском направлении: в ВСУ сообщили, к чему прибегает враг

© Getty Images

На Покровском направлении Донбасса русская армия продолжает наступать. Армия РФ прилагает максимум усилий для блокирования Покровско-Мирноградской агломерации.

Об этом сообщили в ОСУО «Хортица».

Как отмечается, наступательные действия врага фиксируются в районах населенных пунктов Родинское, Новоэкономическое, Миролюбовка, Мирноград, Луч, Удачное, Филиал и Зверевое.

«Российская армия пытается накапливать силы для последующих атак. Силы обороны сдерживают давление, сопротивляются и уничтожают превосходящие силы противника», — заверили в ведомстве.

Отметим, что вчера, 12 августа, в ВСУ прокомментировали ситуацию в Покровском и Добропольском направлениях.

Да, армия РФ пытается любыми средствами пройти за первую линию украинских позиций. А потом пойти дальше.

«Потом россияне пытаются либо вступить в огневой контакт с украинскими рейдерами и дронщиками, либо просто накапливаться где-то», — отметил спикер ОСУВ «Днепр» Виктор Трегубов.

При этом военные отмечают: это группы по несколько человек. Их присутствие фиксируется, поэтому на картах появляются данные о том, что россияне продвинулись на «12 километров вглубь украинской территории», но это не совсем так. Они пробрались в количестве 5-10 человек, однако о том, что враг «взял весь прошедший путь», речь не идет. Они прошли путь и пытались где-то спрятаться по подвалам. Затем их оттуда выбили и уничтожили ВСУ.

Ранее информацию о продвижении россиян на Добропольском и Покровском направлениях прокомментировали в Генштабе ВСУ. Там заверили, что Силы обороны делают все возможное, чтобы остановить врага.

Чтобы проникнуть в глубину нашей обороны, российские захватчики действуют дерзко. Несмотря на потери, они пытаются проникать в диверсионные и малые пехотные группы через наши оборонные порядки», — говорится в сообщении.

И не следует забывать, что силы противника, к сожалению, преобладают: только на Покровском направлении РФ сосредоточила группировку численностью более 110 тысяч личного состава.

По данным Генштаба, несколько малочисленных групп противника, обойдя позиции украинских защитников, предприняли попытку продвинуться в направлении населенного пункта Золотой Колодец. Кроме того, диверсанты проникали в населенные пункты — Веселое, Свободное, Рубежное, Кучеров Яр. Некоторые из групп уже уничтожены, остальные – в процессе уничтожения.

«Ситуация непростая и динамичная, однако Силы обороны принимают все необходимые меры, чтобы выявить и уничтожить враждебные группы. В частности, решением главнокомандующего ВС Украины для усиления устойчивости обороны выделены дополнительные силы и средства. Спланированы меры по блокированию групп противника в определенном районе. Резервные подразделения уже обнаружили врага и имеют первые успехи: окупантов уничтожают и пленяют», — завершили в ведомстве.