Ситуация на Северском и Купянском направлениях резко усложнилась — обозреватель

Украинские военные / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил о критическом обострении ситуации на восточном фронте, в частности в районах Серебрянского лесничества, села Серебрянка и купянском направлении.

По словам Мирошникова, оборона Серебрянского лесничества завершена, а бои за Серебрянку уже носят характер отступления украинских подразделений. "Там еще продолжаются арьергардные бои, но в целом уже все понятно", — отметил обозреватель.

Не лучше ситуация и в Купянске, где, по его словам, ситуация остается напряженной, а противник продолжает давить на украинские позиции. Мирошников пообещал в ближайшее время детализировать развитие событий по каждому из этих направлений.

Добавим, накануне военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил, что на Новопавловском направлении (на стыке Днепровской, Донецкой и Запорожской областей) зафиксировано глубочайшее проседание линии фронта. По его данным, российские войска продвинулись примерно на 2 км в сторону Успеновки и Новогригорьевки (к окрестностям села), а также двигаются от Березовки на Орестополь. Мирошников подчеркнул, что продвижение врага продолжается стабильными темпами и пока не приостановлено, несмотря на кадровые изменения в российском командовании.