Ситуация на северском направлении ухудшается: продолжаются бои за Григоровку - обозреватель

Российские военные / © Associated Press

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Ситуация на северном направлении все ухудшается.

Об этом информирует 14 мая 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников.

Прямо сейчас ведутся жесткие бои за остатки Григоровки. После захвата Белогоровки, именно на это село враг особо нацелился.

Уровень опасности для Северска не то, чтобы вырос. Ибо до этого с севера город был изолирован рекой.

Но вот продвижение вдоль Северского Донца создает большую угрозу для нашего плацдарма в Серебрянском лесничестве.

"Насколько мне известно, в лесу ситуация уже ухудшилась, и теперь неизвестно, удастся ли его контролировать в нынешней конфигурации ЛБО на смежных участках", - заявил блогер.

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Северск и Лиман – это восточные ворота краматорско-славянской агломерации.

И если даже один из двух городов "вылетит" из уравнения – ситуация будет стремительно ухудшаться.

Как сообщалось, российской армии очень важно захватить Константиновку. Эта территория необходима как плацдарм для развертывания наступательных операций в Днепропетровском направлении. Кроме того, Константиновка - железнодорожный и автомобильный узел, выполняющий важную роль логистического хаба и укрепрайона для ВСУ.

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев отмечает, что летом главным направлением сосредоточения усилий войск РФ будет оставаться Донбасса. В частности, оккупанты попытаются атаковать ключевые города.