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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Ситуация на северском направлении ухудшается: продолжаются бои за Григоровку - обозреватель

На северном направлении идут ожесточенные бои — ситуация становится все более критической после прорыва врага в Григоровку.

Российские военные

Российские военные / © Associated Press

Ситуация на северном направлении все ухудшается.

Об этом информирует 14 мая 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников.

  • Прямо сейчас ведутся жесткие бои за остатки Григоровки. После захвата Белогоровки, именно на это село враг особо нацелился.

  • Уровень опасности для Северска не то, чтобы вырос. Ибо до этого с севера город был изолирован рекой.

  • Но вот продвижение вдоль Северского Донца создает большую угрозу для нашего плацдарма в Серебрянском лесничестве.

"Насколько мне известно, в лесу ситуация уже ухудшилась, и теперь неизвестно, удастся ли его контролировать в нынешней конфигурации ЛБО на смежных участках", - заявил блогер.

  • Северск и Лиман – это восточные ворота краматорско-славянской агломерации.

  • И если даже один из двух городов "вылетит" из уравнения – ситуация будет стремительно ухудшаться.

Как сообщалось, российской армии очень важно захватить Константиновку. Эта территория необходима как плацдарм для развертывания наступательных операций в Днепропетровском направлении. Кроме того, Константиновка - железнодорожный и автомобильный узел, выполняющий важную роль логистического хаба и укрепрайона для ВСУ.

Напомним, военный эксперт Владислав Селезнев отмечает, что летом главным направлением сосредоточения усилий войск РФ будет оставаться Донбасса. В частности, оккупанты попытаются атаковать ключевые города.

Дата публикации
Количество просмотров
119
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