Ситуация на Сумщине: сможет ли прорваться 53-тысячная группировка россиян

Сумское направление остается одним из самых горячих на фронте.

ВСУ освободили Андреевку, однако российские войска продолжают попытки прорыва.

Несмотря на заявления главнокомандующего ВСУ о стабилизации, ситуация остается напряженной — враг действует малыми штурмовыми группами, а на некоторых участках не хватает надлежащих фортификаций.

Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.

После атак россиян Украина отбила ряд населенных пунктов

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что украинские войска отбили Андреевку, продвинулись в Юнаковке и контролируют около 90 км² Курской области РФ — это превентивные действия против возможного наступления.

Он сообщал, что врага остановили возле Кондратовки, Яблоновки и Юнаковки.

По его словам, ситуация на Сумщине стабильная: линия фронта выходит к границе и частично заходит в РФ.

Со своей стороны аналитики DeepState 22 июня сообщили, что украинским военным удалось остановить дальнейшее продвижение врага к таким ключевым населенным пунктам, как Хотинь и Писаревка.

Продвижение на Сумщине остановлено

По состоянию на 26 июня 2025 года ВСУ, по словам Сырского, остановили продвижение российских войск в приграничных районах Сумской области.

«Продвижение российских войск в приграничье Сумщины остановлено», — заявил главком ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что украинские войска успешно стабилизировали ситуацию на Сумщине, сорвав планы российского «летнего наступления».

Он отметил, что украинские подразделения переходят к тактике активной обороны, постепенно освобождая приграничные территории.

Между тем спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщает, что по состоянию на 26 июня на Сумщине, в частности, в районах Хотинской и Юнаковской громад, продолжаются попытки прорыва российских диверсионно-штурмовых групп. По его словам, враг действует небольшими группами, пытаясь прорвать украинскую границу. Хотя количество таких попыток в последнее время уменьшилось, угроза остается актуальной.

«Протяженность границы с Россией в пределах Сумщины — это около 550 км, и только на таком небольшом участке враг продолжает применять свою тактику попыток мероприятия малых штурмовых групп — это в пределах Хотинской и Юнаковской общин», — сказал Демченко.

Он также отметил, что враг стал реже использовать технику, в частности, квадроциклы, бронемашины и мототранспорт.

О стабилизации говорить рано

Командир отделения 24-го штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов «Осман» отмечает, что оккупанты знают о слабых местах одного из подразделений ВСУ, которое недавно зашло на Сумское направление, и пользуются этим.

По словам Османа, россияне периодически казнят пленных из этой бригады и имеют определенное продвижение в зоне ответственности этого подразделения.

В свою очередь военный корреспондент Богдан Мирошников считает, что о стабилизации на Сумщине говорить рано. Он заявляет, что оккупанты продолжают тактическое продвижение в районах Юнаковки, Яблоновки, Новомихайловки, Андреевки и Варачина.

Мельников скептически относится к заявлениям об «остановке врага», отмечая, что такие утверждения часто расходятся с реальностью.

«Сначала говорят, что ситуация стабилизирована, враг остановлен. А через неделю „остановленный враг“ внезапно продвинется на 3–5 км. И что дальше? Тоже будет „остановлен?“» — отметил корреспондент.

Он подчеркнул, что замедление наступления — еще не его конец, и ситуация на фронте нуждается в правдивом освещении.

Куда девались фортификации на Сумщине

Что касается фортификаций на Сумщине, то отчеты DeepState свидетельствуют о критическом расхождении в качестве инженерной подготовки нао разных направлениях.

Там отмечают, что под Юнаковкой (Сумщина) неустановленные заграждения лежат с начала зимы, оставляя бойцов только с некачественными окопами, уязвимыми для дронов.

В противоположность Константиновка демонстрирует эффективность своевременной подготовки: противотанковые рвы, «егозы» и минные поля остановили вражескую технику.

DeepState отмечает, что ключевая проблема — нехватка личного состава для удерживания сооружений. Утраченные позиции с инженерными заграждениями становятся стратегическими плацдармами для врага.

Кроме того, там отметили, что оборонных сооружений в приграничных районах Сумщины нет.

В свою очередь политолог Владимир Бобыренко в эфире «Эспрессо» отметил, что фортификационные сооружения на Сумщине строились на протяжении всего 2024 года, на что были потрачены значительные средства.

Однако, по его словам, военные жалуются на неэффективность фортификаций. Часть сооружений непригодан для ведения боевых действий, а некоторые опорные пункты выглядят как легкие цели для российской авиации.

Со своей стороны руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сообщил, что этим вопросом должны заняться правоохранители. Он объяснил, что фортификации не всегда можно строить непосредственно на границе из-за постоянных обстрелов и дронов.

Оборонные линии должны учитывать рельеф и соответствовать военным нормам, но на некоторых участках строительство невозможно из-за высокого риска потерь.

Коваленко подчеркнул, что подробные объяснения могут дать только военные инженеры, знающие специфику каждого участка фронта.

Попытки России продвинуться вглубь области

Военный аналитик Иван Киричевский из Defense Express констатировал провальные попытки российских войск продвинуться вглубь Сумской области. Он подчеркнул, что, несмотря на привлечение 53-тысячной группировки, оккупантам не хватило сил для прорыва украинской обороны.

«Динамика событий в Сумской области оказалась предсказуемой, причем в оптимистично сдержанном ключе. Поскольку этой российской группировки в 53 тыс. лиц, которую противник привлек к операции на Сумщине, оказалось недостаточно для продвижения в глубину нашей территории на этом направлении. А усилить эту группировку россиянам не было откуда», — отметил эксперт.

По его словам, активные боевые действия на 1200-километровом фронте заставляет РФ держать резервы на восточном и южном направлениях, а не перебрасывать их на Сумщину.

Киричевский подчеркнул, что российское командование отдает себе отчет в невозможности реализации своих амбициозных планов.

«Подобные намерения и дальше у оккупантов не смогут реализоваться. Разве что они свой мобилизационный ресурс начнут штамповать на 3D-принтерах или методом почкования», — сказал аналитик.

По словам эксперта, в ближайшее время россияне не смогут реализовать свои планы по продвижению на этом направлении.

Напомним, оккупанты усилили наступление на участке фронта, где ранее действовала тактическая группа «Угледар». За последние дни их давление значительно усилилось, что привело к прорыву нашей обороны на нескольких направлениях одновременно.

