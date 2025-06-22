Ситуация на Сумщине стабилизирована, ВСУ продвинулись в Юнаковке - Сырский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский / © Александр Сырский

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Ситуация на Сумщине стабилизирована, а вражеские наступательные действия были остановлены на рубежах Кондратовка, Андреевка, Яблоновка и Юнаковка. Эта линия фронта выходит на государственную границу и частично переходит на территорию Российской Федерации.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский на встрече с представителями медиа.

«За это время мы отбили и вернули под контроль Андреевку, а в Юнаковке продвинулись за неделю от 200 до 700 метров… Мы контролируем около 90 км² территории Глушковского района Курской области РФ, и это наши упреждающие действия в ответ на возможное наступление противника», — сказал главком.

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Напомним, вечером 21 июня Россия ударила по гражданской инфраструктурев Ковпаковском районе Сумской области. Предварительно установлено, что оккупанты применили БпЛА «Ланцет».

Ранее мы писали о том, сейчас стремительного наступления РФ на Сумщине нет. Военный ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что российская армия несет большие потери. Бои идут за Юнаковку, но россиянам не удается взять село.

Издание Washington Post писало о том, что РФ приближается к ключевому логистическому населенному пункту Юнаковка примерно в 15 милях от Сум. Там сейчас идут бои.