Ситуация на Сумском направлении: обозреватель оценил действия российских войск и ВСУ

Сумская область

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Командование Курской группы войск армии РФ продолжает прилагать значительные усилия для расширения так называемой «буферной зоны» в приграничной зоне Сумской области Украины. В частности, кроме частей и подразделений 18-й мотострелковой дивизии (МСД), ранее введенных в бой на этом направлении, противник вернул сюда ряд штурмовых подразделений из состава 177-го отдельного полка морской пехоты. Они уже активно участвуют в наступательных/штурмовых действиях в направлениях Константиновка — Кондратовка и Владимировка — Алексеевка.

Об этом написал обозреватель группы «Информационное сопротивление» Алексей Машовец.

Кроме того, противник активно атаковал в направлении Локня — Юнаковка и к западу от Локни силами штурмовых подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии (дшд), действующей в направлении Юнаковки всеми своими тремя «штатными» полками — 104-м, 237-м и 237-м (дшп).

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По состоянию на 1 июня враг имел минимальное продвижение в направлении Кондратовки и в районе Локни (в среднем 500-600 м). Однако в районе между Алексеевкой и Новониколаевкой врагу удавалось продвинуться в среднем на 1,2-1,3 км и занять часть Алексеевки.

«Насколько я понимаю, противник имеет свою непосредственную задачу на этом направлении — выход своих передовых подразделений на рубеж Алексеевка-Яблоновка. Вместе с тем, на данный момент ВСУ продолжают удерживать Новониколаевку и район к югу от рубежа Водологи-Беловоды, что существенно усложняет дальнейшее продвижение противника к указанному рубежу», — сказал Машовец.

В свою очередь, к югу от населенного пункта Олешня ВСУ заблокировали попытку противника вклиниться на территорию Украины в направлении населенного пункта Садки контратакующими действиями, оттеснив противника частично за линию границы (до 250-300 метров).

Машовец отмечает, что ситуация на Сумском направлении остается достаточно сложной. Командование противника стремится постоянно атаковать на ряде направлений и пока украинским войскам не удается полностью его остановить.

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«Противник очень медленно (иногда по несколько сотен метров), но продолжает „ползти“, в общем направлении с севера на юг по всей длине участка от Константиновки до Локни. Общая глубина вклинения противника в приграничные Сумской области составляет около 7,5-8 км», — говорится в сообщении.

Ранее речь шла о том, что по состоянию на данный момент у армии РФ нет возможностей дойти до города Сумы. Как рассказал генерал-лейтенант в отставке, экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, РФ сосредоточила 50-тысячное войско, но это не те возможности, чтобы оккупанты могли выйти на оборонные рубежи вокруг Сум.

«Если врагу удастся захватит Юнаковку, то это даст врагу новые возможности для нанесения ударов с воздуха атак (авиации, дронов, артиллерии) по областному центру. Пока оккупанты продвигаются — для достижения этой цели», — подчеркнул Романенко.

Он акцентировал, что РФ сейчас не хватает резервов "по всем фронтам". Именно поэтому командование врага перебрасывает военных с одного направления на другое, которое является более приоритетным и важным.

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