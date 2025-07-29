Ситуация на Запорожском направлении фронта: военный озвучил неутешительные новости

Фронт / © ТСН.ua

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На Запорожском направлении хороших прогнозов мало. Маневры и продвижение противника говорят о том, что в обороне сейчас стоят очень слабые подразделения.

Об этом сообщает военный с позывным «Осман» Станислав Бунятов.

По его словам, пока было относительно спокойно — часть сил перебрасывали на стабилизацию других участков.

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«Это дало свои негативные последствия», — отметил он.

Он также отмечает, что ситуацию со своей стороны прокомментировали защитники.

«Бойцы, которые сейчас держат это направление, главной причиной дестабилизации называют выведение эффективного подразделения на Сумское направление и замену его бригадой ТрО», — заключил Бунятов.

Как уже говорилось, Россия использует иностранцев как расходный материал. На Ореховско-Токмацком отрезке фронта враг отправляет вперед штурмовые группы из граждан других стран, чтобы они ценой собственной жизни раскрывали огневые точки наших бойцов.

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«Практически 98% — это иностранцы! Очень много китайцев, йеменцев, индусов, много арабов! Одним словом, у них сейчас, я так понимаю, что тоже есть нехватка с теми людьми, которые готовы идти на штурмы», — говорит Сергей Скибчик, начальник отделения коммуникаций 65-й ОМБр «Великий луг».

Захваченные в плен вражеские пехотинцы рассказывали, говорит начальник отделения коммуникаций 65-й механизированной бригады, что московитское подразделение, составленное преимущественно из иностранцев, долго готовили для штурмов именно на Запорожском направлении.