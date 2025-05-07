Ситуация на Запорожской АЭС критична: что происходит после российских обстрелов

Питание ЗАЭС под угрозой / © Associated Press

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В результате очередного обстрела со стороны России одна из двух внешних линий электропередачи, питающих временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию, была повреждена и обесточена.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

В настоящее время станция питается только одной линией, создающей критическую ситуацию с точки зрения безопасности. В случае ее отключения может произойти очередной блекаут уже девятый с начала полномасштабной войны. Это несет угрозу радиационной безопасности не только Украины, но и региона в целом.

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«Из-за российского удара снова отключилась одна из линий электропередачи, соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сделают все возможное для скорейшего возобновления питания ЗАЭС. Деокупация станции — это залог безопасного ее функционирования», — заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Напомним, США придумали способ, чтобы ЗАЭС не стала проблемой на переговорах. Однако министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что государство-агрессорка не собирается передавать контроль над оккупированной ЗАЭС.