Ситуация накаляется: "Осман" рассказал, что происходит на Покровском направлении

ВСУ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

На Покровском направлении российские войска активизировались: днем кафиры используют мотоциклы, а ночью — пешую тактику, пытаясь прорвать оборону Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил командир отделения 24-го штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман».

По его словам, цель врага — дестабилизировать линию боевого столкновения и просочиться между украинскими позициями.

Реклама

«В сам Покровск просачивается враждебная ДРГ, последствия очень негативные», — отметил Бунятов.

На участках, где эффективно работают подразделения БПЛА, ситуация значительно более подконтрольна. Там вражеских бойцов удается обнаруживать и уничтожать еще за 1–5 км до их позиций. Однако такие результаты возможны только при постоянной работе разведки и высокой технологической готовности.

Противник постоянно меняет подход к атакам — в частности, активно применяет мотоциклы, позволяющие маневрировать быстро и незаметно. Такие действия требуют от украинских защитников постоянного усовершенствования методов выявления и нейтрализации угроз.

Напомним, по словам руководителя программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павла Лакийчука, Россия сосредоточила значительные силы на Покровском направлении и продолжает активные штурмовые действия по трем направлениям.

Реклама

Оккупанты атакуют город с фронта и юга, одновременно пытаясь обойти его с юго-запада, чтобы перерезать стратегическую трассу Покровск — Павлоград. Кроме того, продолжаются попытки блокирования дороги на Константиновку.

Эксперт отмечает, что после прорыва российские войска сначала стремились одновременно продвинуться в направлении Покровска и Константиновки, но впоследствии отказались от этой идеи, осознав высокие риски таких действий.