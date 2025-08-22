Ситуация накаляется: россияне продвинулись на двух направлениях

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

Российские войска совершили локальное продвижение на Луганском и Запорожском направлениях.

Об этом сообщили в DeepState.

«Оккупанты продвинулись в Серебрянском лесничестве и возле села Ольговское», — говорится в сообщении.

На Луганском направлении зафиксировано изменение линии фронта в районе Серебрянского лесничества. Это место является одним из наиболее горячих отрезков боевых действий, где продолжаются ожесточенные бои за контроль над лесными массивами, имеющими важное тактическое значение.

Кроме того, на Запорожском направлении враг продвинулся вблизи Ольговского. Эта территория расположена неподалеку от ключевых логистических путей, поэтому контроль над ней имеет стратегический характер для дальнейших действий обеих сторон.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины зачистили шесть населенных пунктов возле Доброполья в Донецкой области. Также зачищен от оккупантов город Покровск. Кроме этого, противник потерял много техники и вооружения. Были уничтожены и повреждены восемь танков российских оккупантов, шесть боевых бронированных машин, 103 единицы авто- и мототехники, одна РСЗО, 18 орудий и 91 БпЛА разных типов.

