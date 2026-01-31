ТСН в социальных сетях

Война
387
1 мин

Ситуация накаляется: россияне продвинулись на горячем направлении

Российская армия РФ имеет территориальные успехи на Запорожье.

Анастасия Павленко
ВСУ держат фронт

ВСУ держат фронт / © Associated Press

На западе Запорожской области, в пределах Ореховского направления, российские войска захватили село Лукьяновское Степногорской поселковой громаді Васильевского района.

Об этом сообщил Американский Институт изучения войны ISW со ссылкой на геолокационные видеозаписи.

Исследователи также имеют визуальное подтверждение российского продвижения к северу от Лобкового.

Аналитики приводят сообщения Минобороны РФ от 30 января о том, что российские войска захватили село Речное. Подтверждения этим заявлениям в ISW нет.

Ранее сообщалось, что россияне усиливают давление на Мирноград в Донецкой области. Кроме того, захватчики наращивают штурмовые действия на Покровском направлении и увеличивают применение авиации.

Аналитики отмечают, что враг совершил наступление на Донецком направлении. Россияне продвинулись вблизи Предтечино и Ступочков в Краматорском районе.

