Ситуация обостряется: россияне продвинулись на горячем направлении

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

Российские оккупационные войска захватили село Ровно на Покровском направлении, а также продвинулись в трех городах Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики информационного ресурса DeepState.

«Речь идет о Мирнограде, Покровске и Родинском», — указывают эксперты.

Соучредитель DeepState Роман Погорелый подчеркнул, что в случае оккупации Покровска россияне будут наступать в сторону села Шевченко со стороны Родинского или в направлении Днепропетровской области.

Что известно о вероятном летнем наступлении РФ

Россия планирует масштабное летнее наступление в Украине, сосредоточившись на южном и восточном направлениях, отмечают аналитики ISW.

Согласно анализу экспертов, российское военное командование планирует задействовать свои стратегические резервы для запланированного на лето 2026 наступления на юге и/или востоке Украины. Однако они считают, что у РФ недостаточно резервов, чтобы подготовиться к такому наступлению и достичь своих целей.

Обозреватель Константин Машовец отмечает, что активизация российских войск может начаться уже в конце апреля 2026 года. По его данным, наиболее вероятные направления ударов — это Славянск-Краматорск или Орехов-Запорожье. Он также отмечает, что враг может пытаться заблаговременно захватить ключевые позиции, чтобы обеспечить эффективность летнего наступления, хотя сейчас российские войска сталкиваются с трудностями в достижении даже тактических целей в этом регионе.

Аналитики ISW напоминают, что с июля 2025 года РФ формирует стратегический резерв по новым рекрутам. Считается, что эти силы предполагается использовать в будущих операциях. В то же время Россия испытывает проблемы с пополнением потерь среди личного состава на передовой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых временных рамках для завершения активной фазы войны, которые очерчены американскими партнерами. По его словам, Соединенные Штаты стремятся к достижению мира к началу лета 2026 года.