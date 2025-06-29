- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 1496
- Время на прочтение
- 1 мин
Ситуация обостряется: россияне снова продвинулись в Донецкой области
Оккупанты давят в Донецкой области. Аналитики снова отчитываются о продвижении врага.
Российская армия продвинулась в Донецкой области, в частности, в Покровском районе.
Об этом сообщили аналитики Deep State.
Эксперты зафиксировали продвижение российских войск в Малиновке, а также в Богатыре и возле Новоселки Донецкой области.
Напомним, российская армия захватила новые территории между Покровском и Константиновкой (на «Воздвиженском выступлении»), сообщил 20 июня проект DeepState. Агрессор оккупировал село Шевченко Первое, а также продвинулся возле Новооленовки и Малиновки.
Покровское направление, по подсчетам DeepState, остается самым горячим на фронте — там произошло 32% всех атак РФ в июне.
Накануне Главком Александр Сырский сообщил, что РФ собрала на Покровском направлении 111 тысяч военных — это самая большая группировка.
По данным главы Минобороны Украины Рустема Умерова, Северная Корея уже привлекла к войне против Украины около 11 тысяч военнослужащих из элитного контингента.
Все усилия Вооруженных сил Украины направлены на то, чтобы там сдержать российских оккупантов и не дать им усилить наступление.