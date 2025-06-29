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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Ситуация обостряется: россияне снова продвинулись в Донецкой области

Оккупанты давят в Донецкой области. Аналитики снова отчитываются о продвижении врага.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
ВСУ держат оборону на фронте

ВСУ держат оборону на фронте / © Associated Press

Российская армия продвинулась в Донецкой области, в частности, в Покровском районе.

Об этом сообщили аналитики Deep State.

Эксперты зафиксировали продвижение российских войск в Малиновке, а также в Богатыре и возле Новоселки Донецкой области.

Напомним, российская армия захватила новые территории между Покровском и Константиновкой (на «Воздвиженском выступлении»), сообщил 20 июня проект DeepState. Агрессор оккупировал село Шевченко Первое, а также продвинулся возле Новооленовки и Малиновки.

Покровское направление, по подсчетам DeepState, остается самым горячим на фронте — там произошло 32% всех атак РФ в июне.

Накануне Главком Александр Сырский сообщил, что РФ собрала на Покровском направлении 111 тысяч военных — это самая большая группировка.

По данным главы Минобороны Украины Рустема Умерова, Северная Корея уже привлекла к войне против Украины около 11 тысяч военнослужащих из элитного контингента.

Все усилия Вооруженных сил Украины направлены на то, чтобы там сдержать российских оккупантов и не дать им усилить наступление.

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